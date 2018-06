Серена Уильямс отказалась от матча с Шараповой на «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Серена Уильямс объявила на пресс-конференции о том, что не будет играть с россиянкой Марией Шараповой в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Серена и Винус Уильямс проиграли в третьем круге Открытого чемпионата Франции и завершили свое выступление на турнире в парном разряде.

"I unfortunately been having some issues with my pec muscle... right now I can't actually serve so it's actually hard to play when I can't physically serve."@serenawilliams #RG18 pic.twitter.com/QEGhy7Y6Si