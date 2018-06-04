Вопрос о повышении возрастного ценза не был включен в повестку конгресса ИСУ

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Глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что вопрос об увеличении возрастного порога в женском одиночном катании не был включен в повестку конгресса Международного союза конькобежцев (ИСУ).

«Вопрос о повышении возрастного порога не был включен в повестку, за его включение должны были проголосовать 2/3 части делегатов конгресса», — цитирует Горшкова ТАСС.

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15 мая Федерация конькобежного спорта Нидерландов в срочном порядке внесла на обсуждение в конгресс ИСУ предложение об увеличении минимального возраста для участия во взрослых соревнованиях в фигурном катании.

Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не поддержит предложение о повышении возрастного ценза в одиночном женском катании.