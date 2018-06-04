Роналдо не включил Роналду в сборную лучших футболистов в истории

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Двукратный чемпион мира по футболу бразилец Роналдо составил символическую сборную лучших игроков в истории, сообщает «Советский спорт».

В список попали вратарь Джанлуиджи Буффон, защитники Кафу, Паоло Мальдини, Фабио Каннаваро и Роберто Карлос, полузащитники Андреа Пирло, Зинедин Зидан и Диего Марадона, нападающе Лионель Месси и Пеле, а также он сам.

Отмечается, что Роналдо не включил в сборную нападающего сборной Португалии и мадридского «Реала» Роналду.