Роналдо не включил Роналду в сборную лучших футболистов в истории
Двукратный чемпион мира по футболу бразилец Роналдо составил символическую сборную лучших игроков в истории, сообщает «Советский спорт».
В список попали вратарь Джанлуиджи Буффон, защитники Кафу, Паоло Мальдини, Фабио Каннаваро и Роберто Карлос, полузащитники Андреа Пирло, Зинедин Зидан и Диего Марадона, нападающе Лионель Месси и Пеле, а также он сам.
Отмечается, что Роналдо не включил в сборную нападающего сборной Португалии и мадридского «Реала» Роналду.