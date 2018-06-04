Мостовой считает, что «Зенит» поторопился с отставкой Манчини

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что санкт-петербургский «Зенит» поторопился с отставкой Роберто Манчини с должности главного тренера команды, передает газета «Известия».

«Возможно, «Зенит» поторопился с отставкой Манчини. Все-таки в первом сезоне у него было слишком много футболистов в обойме, и с ходу разобраться со всем этим многообразием было непросто. Если бы ему дали еще один шанс, не исключено, что он смог бы выправить ситуацию», — заявил Мостовой.

Ранее футбольный агент прокомментировал назначение Сергея Семака на пост наставника «Зенита».