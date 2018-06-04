Обладатель Кубка Стэнли — 1996 рассказал, кто является «двигателем» «Вашингтона»

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Обладатель Кубка Стэнли — 1996 Валерий Каменский рассказал, кто является «двигателем» в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», передает газета «Известия».

«В целом весь «Вашингтон» сейчас предельно мобилизован, каждый из хоккеистов команды чувствует близость долгожданного трофея и отрабатывает на сто процентов каждый игровой эпизод. Но Александр Овечкин и Евгений Кузнецов бьются, не щадя себя. Именно они являются душой и сердцем «Кэпиталз» в этом плей-офф и, в частности, в финале с «Вегасом»», — заявил Каменский.

Ранее первый русский тафгай назвал Овечкина «продуктом североамериканской раскрутки».