Международный союз биатлонистов создаст комиссию по этике
Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) решил создать комиссию по этике, сообщает «Советский спорт».
В апреле австрийская полиция провела серию обысков в штаб-квартире организации в Зальцбурге. Операция была связана с подозрениями руководства IBU в коррупции и сокрытии положительных допинг-проб.
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Комиссия по этике будет будет наблюдать за тем, как выполняется управление в организации.
Ранее Союз биатлонистов России (СБР) не восстановили в своих правах.