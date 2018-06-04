Международный союз биатлонистов создаст комиссию по этике

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Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) решил создать комиссию по этике, сообщает «Советский спорт».

В апреле австрийская полиция провела серию обысков в штаб-квартире организации в Зальцбурге. Операция была связана с подозрениями руководства IBU в коррупции и сокрытии положительных допинг-проб.

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Комиссия по этике будет будет наблюдать за тем, как выполняется управление в организации.

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) не восстановили в своих правах.