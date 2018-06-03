Японский фигурист резко отреагировал на слухи о романе с Медведевой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о любовных отношениях с россиянкой Евгенией Медведевой, сообщает «Советский спорт».
«В СМИ пишут очень странные вещи, к которым я не имею отношения. Я был шокирован. Подумал, что все это про какого-то другого Юдзуру Ханю из параллельного мира», — приводит слова японца Daily.
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Слухи о романе спортсменов возникли после разрыва Медведевой с тренером Этери Тутберидзе, в результате которого россиянка приняла решение о переезде в Торонто, где будет работать с Брайаном Орсером.
Ранее сообщалось, что тренер Медведевой планирует использовать хореографию Ким Ю На.