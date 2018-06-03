Легенду сборной Нигерии ограбили по дороге в Калининград

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Бывший нападающий сборной Нигерии Нванкво Кану подвергся ограблению во время своего пути в Калининград, сообщает ТАСС.

Отмечается, что нигерийца украли €10 тыс., пока он добирался из Лондона в Москву. При этом пока остается неизвестным тот факт, где именно произошла кража: в Англии или в России.

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Футболист направлялся в Калининград, поскольку 16 июня сборная Нигерии сыграет в этом городе с командой Хорватии в рамках чемпионата мира — 2018.

41-летний Кану выступал за сборную Нигерии с 1994 по 2011 год. На клубном уровне он защищал цвета таких команд, как «Аякс», «Интер», «Арсенал», «Вест Бромвич» и «Портсмут».

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