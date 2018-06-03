Гол Неймара помог Бразилии обыграть Хорватию в товарищеском матче

<img src="//img.gazeta.ru/files3/773/11693773/upload-RIAN_5461901.HR.ru-pic905-895x505-52349.jpg">

Национальная сборная Бразилии по футболу обыграла хорватскую сборную в товарищеском матче, проходившем в рамках подготовки команд к чемпионату мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча состоялась в Англии на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Тите. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого матча.

Реклама

На 69-й минуте с передачи полузащитника Филиппе Коутиньо отличился нападающий Неймар, а уже в компенсированное время игры преимущество бразильцев увеличил форвард Роберто Фирмино.

26-летний Неймар отметился голом впервые спустя три месяца после тяжелой травмы.

Ранее сообщалось, что Роман Нойштедтер шокирован непопаданием в заявку сборной России на ЧМ-2018.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные)

Бразилия — Хорватия — 2:0

Голы: 1:0 — Неймар, 69; 2:0 — Фирмино, 90+3.