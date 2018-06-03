Двусмысленное фото с игроками «Реала» на «Энфилде» вызвало гнев фанатов «Ливерпуля»

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Болельщики английского «Ливерпуля» эмоционально отреагировали на фото с игроками мадридского «Реала» на домашнем стадионе ливерпульской команды. Об этом сообщает «Советский спорт».

Хорватский полузащитник «Реала» Матео Ковачич опубликовал фото в своем инстаграме перед товарищеским матчем со сборной Бразилии, который состоится на «Энфилде»

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На снимке игрок с бразильцами Марсело, Каземиро, а также полузащитником сборной Хорватии Лукой Модричем смеются на фоне эмблемы «Ливерпуля».

Такая выходка показалась фанатам мерсисайдцев насмешкой над клубом.

Ранее сообщалось, что фанаты мадридского «Реала» хотят видеть главного тренера английского «Ливерпуля» Юргена Клоппа у руля команды.