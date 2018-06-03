Эксперт TSN назвал Овечкина и Кузнецова новой «большой красной машиной»

Эксперт TSN Фрэнк Серавалли назвал российских нападающих «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова «большой русской машиной» после третьего матча финальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает «Советский спорт».

«Звезды «Вашингтона» сыграли ключевую роль. Овечкин и его партнер по звену Евгений Кузнецов — новая «большая красная машина» — забили первые два гола, после чего Деванте Смит-Пелли забросил третью шайбу «для страховки», — написал Серавалли.

Ранее тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц заявил, что Овечкин задал тон в третьем матче финала Кубка Стэнли.