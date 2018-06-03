Овечкин повторил клубный рекорд по голам в одном розыгрыше Кубка Стэнли
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил клубный рекорд по количеству голов в одном розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».
В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли против «Вегас Голден Найтс» форвард забросил 14-ю шайбу.
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Рекорд по количеству голов принадлежит Джону Дрюсу. Достижение было установлено в Кубке Стэнли-1990.
Всего на счету Овечкина 25 (14+11) очков в 22 матчах. Он занимает второе место в списке бомбардиров нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.