Чудом выжившая на Эвересте альпинистка погибла при падении с лестницы

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Альпинистка Шарлотта Фокс, выжившая в буран при неудачной экспедиции на Эверест, скончалась в результате травм, полученных при падении с лестница, сообщает «Советский спорт».

61-летнюю Фокс мертвой обнаружила в ее доме подруга. Спортсменка лежала около лестницы, не подавая признаков жизни. Прибывшие на место медики констатировали смерть Фокс, а полицейские пришли к заключению, что ее кончина не носит насильственный характер. Вероятнее всего, женщина сама упала с лестницы.

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В мае 1996 года Фокс участвовала в экспедиции на Эверест, во время которой погибли восемь членов команды. Выжить во время спуска с горы во время бурана удалось лишь ей и датчанке Лене Гаммельгард.

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