«Монако» может предложить €17-18 миллионов за полузащитника сборной России

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Футбольный клуб «Монако» заинтересован в подписании полузащитника московского ЦСКА и сборной России Александра Головина, сообщает «СЭ».

По информации издания, клуб с Лазурного берега готов предложить армейцам €17-18 млн за переход 22-летнего россиянина.

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Отмечается, что интерес к хавбеку также проявляет английский «Манчестер Юнайтед».

Уроженец Кузбасса выступает за основную команду красно-синих с 2015 года. В завершившемся сезоне-2017/18 он провел 43 матча, забил семь мячей и сделал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что российский клуб сделал предложение Криштиану Роналду.