Российский клуб сделал предложение Роналду
Новичок Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Енисей» пошутил на тему возможного ухода нападающего «Реала» Криштиану Роналду из мадридской команды, сообщает «Советский спорт».
Красноярский клуб обратился к игроку в своем официальном аккаунте, сопровождая сообщение шутливой картинкой.
«Дорогой Роналду, обо всем знаем. Предлагаем сделать «Енисей» великим клубом. Прими решение прямо сейчас», — говорится в заявлении.
33-летний футболист после финала Лиги чемпионов намекнул на то, что покинет команду. Его контракт со «сливочными» действует до 2021 года.
Ранее Маурицио Сарри назвали кандидатом на пост наставника «Реала».
Dear @Cristiano, we know everything. We suggest you to make the FC "Enisey" great for the first time.— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 2 июня 2018 г.
Make up your mind now! pic.twitter.com/o0dAajFrFj