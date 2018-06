Российский клуб сделал предложение Роналду

Новичок Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Енисей» пошутил на тему возможного ухода нападающего «Реала» Криштиану Роналду из мадридской команды, сообщает «Советский спорт».

Красноярский клуб обратился к игроку в своем официальном аккаунте, сопровождая сообщение шутливой картинкой.

«Дорогой Роналду, обо всем знаем. Предлагаем сделать «Енисей» великим клубом. Прими решение прямо сейчас», — говорится в заявлении.

33-летний футболист после финала Лиги чемпионов намекнул на то, что покинет команду. Его контракт со «сливочными» действует до 2021 года.

Ранее Маурицио Сарри назвали кандидатом на пост наставника «Реала».

Dear @Cristiano, we know everything. We suggest you to make the FC "Enisey" great for the first time.



Make up your mind now! pic.twitter.com/o0dAajFrFj