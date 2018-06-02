Сексуальная девушка Роналду открыла купальный сезон

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Девушка нападающего «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду Джоржина Родригес поделилась со своими подписчиками в инстаграме видеороликом, на котором она в одном купальнике ныряет с борта яхты в море. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Первый прыжок в воду в этом году. Как же высоко это было. Но я справилась. Я храбрая, не правда ли?» — написала Джоржина в своем инстаграме.

Ранее девушка именитого португальца опубликовала сексуальную фотографию в черной майке с открытым верхом.