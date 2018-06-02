Украинские комментаторы не хотят освещать матчи чемпионата мира в России, сообщает «Советский спорт».

По информации Sport Arena, телеканал «Интер» находится в поисках комментаторов для работы на трансляциях игр, но многие журналисты отказываются от такой возможности.

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«Я скорее пойду закрывать канал «Интер», чем там работать. Не понимаю, как может работать канал с антиукраинской позицией в такое время», — заявил один из известных украинских комментаторов Денис Босянок.

Ранее сообщалось, что украинский телеканал покажет чемпионат мира в России.