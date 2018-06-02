Голы Неймара и Месси помогут спасти детей от голода
Международная платежная система Mastercard будет жертвовать средства на борьбу с детским голодом в Латинской Америке, сообщает «Советский спорт».
Как говорится в твиттере B24, каждый гол аргентинского форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси и бразильского крайнего нападающего французского «ПСЖ» Неймара будет приносить голодающим детям Южной Америки сумму денег, которая эквивалентна 10 тыс. приемам пищи. Данная акция будет действовать в течение двух лет.
Ранее Месси пообещал не переходить в европейские клубы.
A @Mastercard vai oferecer 10 mil refeições a crianças desfavorecidas por cada golo marcado por Messi ou Neymar até março de 2020. pic.twitter.com/T2ynN80jJk— B24 (@B24PT) 1 июня 2018 г.