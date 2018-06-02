Стивен Сигал запустил российское шоу о единоборствах
Известный актер Стивен Сигал запустил российское шоу о единоборствах, сообщает «Советский спорт».
По информации Hollywood Reporter, шоу будет называться «Жара Fight». В нем примут участие спортсмены из разных стран и специализирующихся на различных боевых искусствах.
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«Состояться этому проекту помог Эмин Агаларов. Мы хотим сделать программу, в которой будет возможно все. Может быть, это будет ММА, может, бокс или другие виды боев», – заявил Сигал.
Ранее Александр Шлеменко нокаутом уступил Бруно Силве на турнире ММА в Челябинске.