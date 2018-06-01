Шлеменко нокаутом уступил Силве на турнире ММА в Челябинске

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко потерпел поражение в поединке против бразильца Бруно Силвы на турнире M-1 Challenge 93, который проходил в Челябинске. Об этом сообщает ТАСС.

Силва нокаутировал российского бойца в первом раунде.

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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

На счету бразильца 18 побед и шесть поражений в ММА, Шлеменко завоевал 56 побед при 11 поражениях.

Ранее сообщалось, что россиянин показал вес в 83,65 кг, а бразилец не смог уложиться в лимит весовой категории до 84 кг.