Умер 18-летний английский футболист

Футболист английского клуба «Мэнсфилд Таун» Райан Эванс умер во сне в возрасте 18-ти лет, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что Эванс, который являлся капитаном команды, скончался у себя дома.

«Он был фантастическим лидером, всегда готовым учиться. Он с бесконечным энтузиазмом делал все, что мог. Эти и другие причины сделали его капитаном команды в прошлом сезоне», — сказал тренер футболиста Джейми Макгуайер.

Ранее нападающий клуба футбольной премьер-лиги Колумбии «Кортулуа» Алехандро Пеньяранда был убит в ходе перепалки.