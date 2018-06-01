Путин обратился к участникам шахматного турнира «Белая ладья»

Президент России Владимир Путин отметил важность Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций, сообщает ТАСС.

«Подчеркну, в нашей стране развитию шахмат, в том числе среди школьников, всегда уделялось особое внимание», — отметил Путин в послании организаторам, участникам и гостям турнира.

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«Отрадно, что турнир с каждым годом укрепляет свой статус, объединяет все большее количество юных участников из разных стран», — добавил президент.

Также Путин отметил высокую миссию соревнований — содействие популяризации шахмат. По мнению главы государства, турнир «открывает способных, увлеченных ребят, дает им возможность блеснуть своим талантом, набраться опыта у именитых мастеров».

Финальный этап «Белой ладьи» пройдет с 1 по 9 июня 2018 года в Сочи.