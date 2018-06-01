Абрамович отозвал заявление на получение британской визы
Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович отозвал заявление на продление инвестиционной визы Великобритании, сообщает ТАСС.
По информации The Sun, российский предприниматель больше не видит необходимости в продлении британской визы после получения израильского гражданства, которое позволяет ему находиться на территории Великобритании до полугода.
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Абрамович решил переехать в Израиль после затруднений, связанных с получением британской визы.
Ранее сообщалось, что Абрамович принял решение заморозить реконструкцию домашнего стадиона лондонского клуба «Стэмфорд Бридж».