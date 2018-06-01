Наставник «Ювентуса» может возглавить «Реал»
Мадридский «Реал» рассматривает кандидатуру главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри на пост наставника команды, сообщает «Советский спорт».
По информации испанского издания Sport, президент «сливочных» Флорентино Перес обратится к итальянскому специалисту в том случае, если не сможет договориться с наставником «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.
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Мадридский клуб ищет замену Зинедину Зидану, который вчера объявил о своем уходе из команды.
Ранее сообщалось, что у голкипера «Ромы» нет договоренности с «Реалом».