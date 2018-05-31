Спортшкольники Подмосковья посетят тренировку сборной Португалии по футболу, сообщает официальный сайт министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Одно из самых основных мероприятий - это открытые тренировки. Здесь большой ажиотаж вызывает Португалия. Известный футболист Криштиану Роналду. Наша задача, чтобы на тренировках находились дети, воспитанники спортивных школ, чьими кумирами являются футболисты сборной Португалии», — сказал глава минспорта Подмосковья Роман Терюшков.

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Посетить тренировку помимо воспитанников спортивных школ смогут только приглашенные гости.

«Пропуском гостей на закрытую территорию будет заниматься специальная служба, работающая круглосуточно. Все желающие могут подтвердить свою цель визита представителю службы и без проблем попасть на территорию», — добавил Терюшков.

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