Депутат Госдумы: впечатления от матча сборной России по футболу отсутствуют

Депутат Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев поделился впечатлениями от игры сборной России в товарищеском матче против команды Австрии (0:1). Об этом сообщает «Советский спорт».

«Впечатление от товарищеской игры сборной России — полное отсутствие какого-либо впечатления в связи с отсутствием какой-либо игры», — написал Лебедев у себя в твиттере.

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Функционер также отметил, что болельщикам необходимо поддерживать сборную, несмотря на результаты.

«За две недели до начала чемпионата мира мы должны подержать нашу сборную и верить в нашу команду. Другой нет», — подчеркнул он.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что сборная России выглядела бездарно в матче с Австрией.