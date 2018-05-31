Овечкин обогнал Дацюка по количеству набранных очков в плей-офф НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на четвертое место по количеству набранных очков в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских игроков. Об этом сообщает «Советский спорт».

Овечкин набрал 24 (13+11) очка в 21 матче и 114-е очко в истории Кубка Стэнли. Таким образом, капитан «столичных» побил результат Павла Дацюка (113) и вышел на четвертое место по очкам среди всех российских игроков в НХЛ.

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На первом месте находится Сергей Федоров, на счету которого 176 очков, за ним следуют Евгений Малкин (165) и Сергей Зубов (117).

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержал победу над «Вегас Голден Найтс» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли со счетом 3:2.