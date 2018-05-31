Кузнецов может восстановиться к третьему матчу с «Вегасом»
Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил уверенность в том, что его одноклубник Евгений Кузнецов сможет восстановиться к третьему матчу финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».
«Думаю, с Кузнецовым все будет в порядке», — цитирует Овечкина ТАСС.
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Ранее сообщалось, что Кузнецов получил травму в матче с «Вегасом».
В конце первого периода защитник хозяев Брейден Макнэбб грубо сыграл против россиянина, совершив силовой прием у борта. В результате столкновения Кузнецов получил повреждение руки и был вынужден покинуть лед. Нападающий не смог продолжить игру.
Матч «Вегас» — «Вашингтон» завершился победой гостей со счетом 3:2.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.