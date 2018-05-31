Основной вратарь сборной Уругвая может пропустить чемпионат мира — 2018
Вратарь «Галатасарая» и сборной Уругвая по футболу Фернандо Муслера получил травму руки, сообщает «Советский спорт».
По информации Kingfut, в ближайшее время Муслера пройдет медицинское обследование, которое покажет степень тяжести повреждение.
Отмечается, что голкипер рискует пропустить чемпионат мира — 2018.
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Сборная Уругвая является соперником национальной команды России по группе А. В рамках групповой стадии уругвайцы сыграют 15 июня с Египтом, 20 июня с Саудовской Аравией, а 25 июня завершат этап матчем с Россией.
Ранее сообщалось, что форвард сборной Египта по футболу Мохаммед Салах пропустит не меньше трех недель из-за травмы плеча.