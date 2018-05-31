Болт начал тренировки с норвежским клубом «Стремсгодсет»

Ямайский бегут Усэйн Болт начал тренировки с норвежским футбольным клубом «Стремсгодсет», сообщает «Советский спорт».

«Я постараюсь стать лучше, работать и играть на пределе своих возможностей столько, сколько я могу. Возможно, клуб обратит внимание на это и предоставит мне шанс», — приводит слова Болта VG.

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На тренировке ямаец выступал под номером 9,58. Данная цифра является мировым рекордом, установленным Болтом на дистанции 100 метров.

Бегун намерен сыграть за основную команду «Стремсгодсета» в товарищеском матче против молодежного клуба.

Ранее Болт заявил, что рассчитывает играть в футбол на профессиональном уровне не более трех лет.