Мутко объяснил очередное поражение российских футболистов

Вице-премьер России Виталий Мутко поделился мнением о результате контрольного матча между сборными России и Австрии, в котором россияне потерпели поражение.

«Конечно, все мы хотим положительного результата, но команда прошла тяжелый двухнедельный сбор, поэтому игра, которую мы сегодня увидели, не сильно изобиловала яркими эпизодами, всплесками красивой игры. Но это не значит, что всем нам сейчас нужно расстраиваться», — цитирует Мутко ТАСС.

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При этом он подчеркнул, что следующая товарищеская встреча, в которой подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Турции, будет интереснее, чем игра с австрийцами.

«Мы серьезно работаем, у нас талантливые, интересные игроки», — сказал Мутко.

Ранее сообщалось, что российская команда уступила австрийцам со счетом 0:1.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.