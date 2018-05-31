Тренер «Манчестер Юнайтед» заинтересовался сборной России

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью присутствовал на контрольном матче, в котором встречались сборные России и Австрии, сообщает «РИА Новости». По словам португальского специалиста, ему было интересно понаблюдать за выступлением россиян.

«Иногда судьба заносит тренера в достаточно непредсказуемые места. Но в данном случае нет ничего удивительного в том, что я здесь. Австрия — одна из самых замечательных стран, я очень люблю здесь бывать, а в сочетании с футболом это двойное удовольствие.

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Кто меня больше интересует? Разумеется сборная России — ей играть на чемпионате мира», — сказал Моуринью.

Ранее сообщалось, что российская команда уступила австрийцам со счетом 0:1.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.