Тренер «Манчестер Юнайтед» заинтересовался сборной России
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью присутствовал на контрольном матче, в котором встречались сборные России и Австрии, сообщает «РИА Новости». По словам португальского специалиста, ему было интересно понаблюдать за выступлением россиян.
«Иногда судьба заносит тренера в достаточно непредсказуемые места. Но в данном случае нет ничего удивительного в том, что я здесь. Австрия — одна из самых замечательных стран, я очень люблю здесь бывать, а в сочетании с футболом это двойное удовольствие.
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Кто меня больше интересует? Разумеется сборная России — ей играть на чемпионате мира», — сказал Моуринью.
Ранее сообщалось, что российская команда уступила австрийцам со счетом 0:1.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.