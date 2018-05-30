Защитник сборной России и московского ЦСКА Сергей Игнашевич стал самым возрастным игроком в истории сборной России, сообщает «Советский спорт».

Сегодня возраст Игнашевича составляет 38 лет и 320 дней. Он превзошел достижение бывшего голкипера сборной СССР Льва Яшина, в 1967 году вышедшего на поле в матче с Грецией в возрасте 37 лет и 267 дней.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной России по футболу ждет от команды сыгранности.