Дворкович заявил, что Россия почти готова к предстоящему чемпионату мира

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович заявил, что страна почти готова к предстоящему чемпионату мира по футболу, передает ТАСС.

«Это была мечта многих поколений и сейчас этот момент практически настал. Сочинская Олимпиада показала, как мы умеем принимать гостей, но в данной ситуации все намного глобальнее. Россия практически готова к старту чемпионата мира и уверен, что все будет хорошо», — сказал Дворкович.

Реклама

Также чиновник сообщил, почему Краснодар не примет матчи мундиаля.

«Сожалею, что чемпионат мира не пройдет в Краснодаре, потому что там шикарная арена, небольшой компенсацией для болельщиков из Краснодара станет товарищеская встреча между Испанией и Тунисом, и это здорово. Основная причина заключалась в том, что была рекомендация ФИФА задействовать большее количество регионов. Выбрали Сочи», — добавил он.

Ранее судья из Саудовской Аравии был отстранен от чемпионата мира по футболу.