Бывший форвард ЦСКА может вернуться в Бразилию

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав сообщил о финансовых проблемах его нынешнего клуба — турецкого «Бешикташа», передает «Советский спорт».

«Клуб сделал серьезные инвестиции в прошлом сезоне, но все пошло не так, как планировалось. Мы не смогли стать чемпионами, не попали в Лигу чемпионов. Вот почему существует серьезная финансовая потеря для клуба. В следующем сезоне руководство хочет уменьшить зарплатную ведомость», — передает слова бразильца Sporx.

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Также форвард рассказал о своих планах на будущее.

«Что касается меня, то я плыву по течению, не опережаю события. Если мне нужно будет вернуться в Бразилию, значит вернусь. На данный момент я не против такого варианта. В декабре у меня было предложение от «Фламенго», — добавил Вагнер.

Ранее игрок московского «Спартака» заявил об упавшем уровне футбола в России.