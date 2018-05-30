«Ак Барс» отменил чемпионский парад

Хоккейный клуб «Ак Барс» из Казани был вынужден отменить празднование чемпионства из-за урагана, сообщает Sport24.

«Уважаемые болельщики! В связи с последствиями урагана мы вынуждены отменить праздничную программу на площади Тысячелетия. Мы не можем подвергать риску здоровье болельщиков, в связи с чем переносим концерт. Праздник пройдет в другой день. Благодарим за понимание», — передает официальный твиттере клуба.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России (ФХР) будет сотрудничать с академией «Ак Барса».