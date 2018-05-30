Буффон в ближайшие дни объявит о переходе в «ПСЖ»

Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон близок к подписанию контракта с «Пари Сен-Жермен», сообщает «Советский спорт».

По информации Corriere dello Sport, 40-летний вратарь и французский клуб достигли соглашения о переходе. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

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Отмечается, что контракт будет рассчитан на два года, по которому итальянец сможет заработать €16 млн.

Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 года. По окончании завершившегося сезона-2017/18 он покинул туринский клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что хавбек «Ювентуса» попал в сферу интересов «Барселоны» и «Реала».