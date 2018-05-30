Глава ОКР Поздняков назвал главную задачу организации

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал главную задачу организации.

«Возвращение доверия нашему спорту зависит от конкретных поступков. Все мероприятия будут проходить под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК). Мы уделим самое пристальное внимание возвращению доверия нашему спорту. Участие нашей сборной в полном составе в Играх находится в числе приоритетных наших задач», — цитирует Позднякова ТАСС.

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Выборы президента ОКР прошли во вторник в Москве в рамках Олимпийского собрания. На собрании присутствовали 272 делегата, из которых за Позднякова проголосовали 214, а за Попова — 56.

Ранее Александр Попов поздравил Позднякова с победой на выборах президента Олимпийского комитета России (ОКР).