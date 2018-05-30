Фанат «Манчестер Юнайтед» сделал татуировку в честь вратаря «Ливерпуля»

Болельщик «Манчестер Юнайтед» сделал татуировку в честь вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса после неудачной игры голкипера в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала», сообщает «Советский спорт».

На ноге фаната вытатуирована надпись «Кариус — легенда», а под ней набита дата финальной встречи.

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«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» являются принципиальными соперниками в чемпионате Англии.

Встреча между «Ливерпулем» и «Реалом» завершилась со счетом 3:1 в пользу испанского клуба. Кариус допустил две ошибки, которые привели к пропущенным мячам.

Ранее сообщалось, что полузащитника сборной Англии и «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга могут не взять на чемпионат мира в Россию из-за татуировки.