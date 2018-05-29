ФХР планирует продлить контракт с главным тренером сборной России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) планирует продлить контракт с главным тренером сборной России Ильей Воробьевым, сообщает ТАСС.

«Воробьев сейчас подаст нам программу действий. Но мы планируем подписать контракт на два года плюс еще два. На весь олимпийский цикл? Да, но сначала посмотрим, как пройдут первые два года», — сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Ранее тренер сборной России по хоккею оценил игру вратарей на чемпионате мира.