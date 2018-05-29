Бывший игрок сборной России по футболу рассказал о поездке в Сирию

Бывший игрок сборной России по футболу и московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о поездке в Сирию, передает Sport24.

«Я поехал в Сирию по приглашению Сергея Юрана и руководства «Зоркого». Сомнений в безопасности не было — нас окружили таким вниманием и заботой, что ни одна муха не пролетела бы. В Сирию мы прилетели ночью и пробыли там в общей сложности сутки. Было очень жарко, градусов 35. Но мы даже в море искупались», — заявил полузащитник красногорского клуба.

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Также его удивило отношение военных к футболу.

«Поели шашлыков, крабов, в баню сходили. Сыграли с моряками в футбол. Нам провели экскурсию на подлодке, на корабле «Ярослав Мудрый». Больше всего поразили люди и их отношение — у кого-то родители любят футбол, у кого-то дети играют. Приятно, если нам удалось их поддержать. И заодно увидеть мощь российских вооруженных сил, не только сухопутных», — добавил Алдонин.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пригласил Владимира Путина на тренировку.