Семак ожидает трудностей на должности главного тренера «Зенита»
Бывший наставник «Уфы» Сергей Семак ожидает трудностей на должности главного тренера санкт-петербургского «Зенита», передает «Советский спорт».
«Я понимаю, насколько непросто и сложно будет, впереди очень много работы, сразу же нужно приступать к своим обязанностям и потихоньку решать те проблемы, которые есть сейчас», — передает слова Семака пресс-служба клуба.
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Под руководством российского специалиста «Уфа» заняла шестое место в итоговой таблице чемпионата России.