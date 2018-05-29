Полномочия Жукова в МОК официально прекращены

Полномчия бывшего президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова официально прекращены в Международном олимпийском комитете (МОК), сообщает ТАСС.

«Членство Жукова в МОК прекратилось сразу как он сложил полномочия президента ОКР, то есть, сегодня», — сообщила служба информации ОКР.

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Жукова на посту президента ОКР сменил первый вице-президент организации Станислав Поздняков, которого поддержали большинство делегатов Олимпийского собрания. Его конкурентом был четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов.

Ранее Поздняков стал новым президентом ОКР.