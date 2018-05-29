Поздняков стал новым президентом Олимпийского комитета России

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков РИА Новости

Новым президентом Олимпийского комитета России (ОКР) был выбран Станислав Поздняков, сообщает ТАСС.

Вторым кандидатом на пост главы организации был Александр Попов.

Выборы прошли в рамках Олимпийского собрания, которое состоялось 29 мая в Москве.

Ранее в ОКР обнаружили дефицит бюджета.