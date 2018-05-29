Россия и Британия объявили о взаимодействии в вопросах безопасности на ЧМ-2018

В Министерстве иностранных дел России заявили, что правоохранительные органы России и Великобритании контактируют в вопросах обеспечения безопасности чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

«По поводу безопасности на чемпионате мира имеются каналы коммуникации между правоохранительными органами Российской Федерации и Великобритании», — заявили в ведомстве.

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По информации английских СМИ, агрессивно настроенные болельщики из Великобритании готовы «объединиться и устроить бойню в России».

Возможные задержания полиции не пугают британских хулиганов.

Ранее в МВД прокомментировали заявления английских фанатов о «третьей мировой».