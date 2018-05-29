Итальянские фанаты вывесили расистский баннер в адрес Балотелли
Болельщики сборной Италии по футболу негативно отреагировали на заявление главного тренера национальной команды Роберто Манчини о том, что нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может получить капитанскую повязку, передает «Советский спорт».
В частности, фанаты вывесили баннер в адрес Балотелли, на котором написано: «Мой капитан — итальянской крови».
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Через несколько минут сотрудники стадиона сняли баннер с трибуны.
Балотелли родился в семье выходцев из Ганы. В два года его усыновила итальянская семья.
Ранее сообщалось, что Балотелли стал автором первого гола сборной Италии под руководством Манчини.
"Il mio capitano è di sangue italiano".— Adil (@unoscribacchino) 29 мая 2018 г.
Schifo. #Balotelli pic.twitter.com/pIlKQk1Djr