Итальянские фанаты вывесили расистский баннер в адрес Балотелли

Болельщики сборной Италии по футболу негативно отреагировали на заявление главного тренера национальной команды Роберто Манчини о том, что нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может получить капитанскую повязку, передает «Советский спорт».

В частности, фанаты вывесили баннер в адрес Балотелли, на котором написано: «Мой капитан — итальянской крови».

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Через несколько минут сотрудники стадиона сняли баннер с трибуны.

Балотелли родился в семье выходцев из Ганы. В два года его усыновила итальянская семья.

Ранее сообщалось, что Балотелли стал автором первого гола сборной Италии под руководством Манчини.