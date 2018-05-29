Овечкин сравнялся с Дацюком по очкам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в первом матче финальной серии Кубка Стэнли в «Вегас Голден Найтс», сообщает «Советский спорт».

Овечкин довел общее число набранных очков в плей-офф НХЛ до 113 (58 голов + 55 передач). Таким образом, он догнал по данному показателю еще одного россиянина, бывшего форварда «Детройт Ред Уингз» Павла Дацюка и делит с ним четвертое место среди российских хоккеистов по количеству очков в плей-офф.

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Лидирует в рейтинге экс-нападающий «Детройта» Сергей Федоров, в активе которого 176 баллов. Вторым является форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин — 165 баллов. Тройку лидеров замыкает Сергей Зубов, который в составе «Даллас Старз» набрал 117 очков.

«Вегас Голден Найтс» на домашней арене в Парадайсе одолели «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 6:4 и повел в финальной серии 1-0.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.