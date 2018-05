Автогонщик поехал на горящей машине и потушил пламя в движении

Машина американского гонщика Зака Вича загорелась во время пит-стопа в гонке «500 миль Индианаполиса», сообщает «Советский спорт».

Во время остановки в боксах механики команды «Андретти Автоспорт» пролили топливо на кузов автомобиля, в результате чего у болида загорелось левое заднее крыло. Пилот резко выехал из боксов и благодаря сильному потоку воздуха потушил пламя.

Ранее бразильский пилот Пьетро Фиттипальди попал в аварию и получил тяжелую травму во время квалификации первого этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) в Бельгии.

