СМИ: десять клубов чемпионата Украины подозреваются в организации договорных матчей

Десять клубов украинского чемпионата подозреваются в организации договорных матчей, сообщает «Советский спорт».

По информации украинского телеканала «2+2», футбольные клубы «Мариуполь», «Олимпик» и «Верес» замешаны в играх с фиксированным результатом в матчах первенства Украины. Молодежные составы команд «Ворскла», «Заря», «Карпаты», «Александрия», «Черноморец», «Звезда» и «Сталь» также участвовали в договорных матчах.

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Только киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» не были замечены в организации «договорняков».

Ранее сообщалось, что украинский футболист погиб в боях под Донецком.