Полузащитник сборной России прокомментировал свои постоянные травмы

Хавбек сборной России и московского ЦСКА Алан Дзагоев объяснил, почему в последнее время часто получал травмы, передает Sport24.

«Уже несколько раз отвечал на этот вопрос, к сожалению, дело в везении. После сезона-2015/16 был перелом. Плохо вошел в сезон, пропустил сборы — после этого началось: задняя поверхность бедра, ахиллово сухожилие. Все, что можно, «летело». Надеюсь только на лучшее – в последнее время стал получать меньше травм», — сказал полузащитник.

Ранее сообщалось, что Дзагоев хочет увидеть лидера сборной Египта Мохаммеда Салаха на чемпионате мира.